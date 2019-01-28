البحرين.. حكم نهائي بسجن علي سلمان لـ"التخابر مع قطر"

أيدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد لعلي سلمان واثنين من مساعديه بتهم "التخابر مع قطر"، على ما أفاد مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. واتهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

وكانت محكمة بحرينية برأت في حزيران/يونيو الماضي سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

في الوقت الحالي، يقضي سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة السجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.