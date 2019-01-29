تايلاند تعلن تلقيها طلباً بحرينياً بشأن العريبي

أعلنت تايلاند أنها تلقت طلباً رسمياً من البحرين لترحيل لاعب كرة القدم السابق، حكيم العريبي.

وقالت بوسادي سانتيبيتاكس، المتحدثة باسم الخارجية التايلاندية، الثلاثاء، إن البحرين أرسلت طلباً لترحيل حكيم العريبي أمس الاثنين، وأرسلناه إلى ممثلي الادعاء لبحثه.

وتريد البحرين إعادته كي يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته باتهامات متعلقة بالإرهاب.

واعتقل في نوفمبر الماضي فور وصوله إلى بانكوك، وقضت محكمة تايلاندية في ديسمبر الماضي بإمكانية احتجاز العريبي لمدة 60 يوماً، لحين الانتهاء من النظر في طلب البحرين تسليمه.

ويتوقع أن يصدر المدعي العام قراره في قضية العريبي خلال أسبوع، وفق ما ذكر تشاتشوم أكابين، مدير عام قسم الشؤون الدولية بمكتب المدعي العام.