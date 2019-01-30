أميركا.. دعوى قضائية جديدة تتهم قطر بالتجسس الإلكتروني

عادت فضيحة التجسس الإلكتروني في الولايات المتحدة التي اتهمت قطر بتمويلها إلى الواجهة من جديد، قبل أيام.

فقد رفع رجلُ الأعمال والقيادي في الحزب الجمهوري إيليوت برويدي، في 24 يناير دعوى قضائية جديدة في منهاتن من اثنتين وثمانين صفحة، يتهم فيها الدوحة بالمسؤولية عن فضيحة التجسس الإلكتروني بالولايات المتحدة، والتي نالت من أكثر من 1400 شخصية داخل أميركا والشرق الأوسط.

واتهم رجل الأعمال الأميركي الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر بأنه العقل المدبر لقرصنة بريده الإلكتروني، بدعمٍ من قطر.

وترتكز الدعوى الجديدة التي نشرت نصوصها صحيفة TPM ، على أن الدوحة مولت حملة إعلامية لنشر الرسائل المسربة وإسكات القيادي في الحزب الجمهوري.

موضوع يهمك سلطت جلسة أمس الاثنين، من المحاكمة الجارية في #بريطانيا ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في #بنك_باركليز، الضوء على... "ليلة الرعب" التي عاشها باركليز بسبب عمولة حمد بن جاسم الخليج العربي

وأكد برودي بحسب الدعوى القضائية، أنَّه كان خصما لقطر بعدما نقل انتقادات لسياساتها في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، وتحدث مباشرة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب حول قضية الإرهاب القطري.

إلى ذلك، أشارت حيثيات الدعوى إلى أن الدوحة وظفت كذلك غريغوري هوارد، أخصائي علاقات عامة، لتوزيع محتويات رسائل البريد الإلتكروني إلى عشرات المنصات الإخبارية والصحفيين.

كما برز اسم هيئة الاستثمار القطرية، في تمويل نشاط هوارد، فوفقا لسجلات هاتفه تم رصد مكالمات بهذا الصدد مع مسؤولي علاقات عامة يعملون لصالح هيئة الاستثمار القطرية.