حزب الشعب الفلسطيني: سفير قطر عزز انقسام الفلسطينيين

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن التحركات القطرية تعزز الانقسام بين الفلسطينيين.

ووصف السفير القطري محمد العمادي بالمندوب السامي، مؤكدًا أن حزبه لا يثق بالتحركات القطرية.

وقال العوض في تصريحات تلفزيونية: إن حزب الشعب كان أول من رفض كل دعوات السفير القطري وولائمه.

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وفي ما يتعلق بالأموال القطرية، قال: "المساعدات لها طريق واحد وهو الشرعية الفلسطينية أو الأونروا."

شبهات حول مشروع قطر في غزة

إلى ذلك، رأى أن الأهداف التي سارت بها قطر والعمادي ذهبت باتجاهين، أولهما تقديم أوكسجين للانقسام لتعميقه، وثانيا عرقلة الجهود المصرية.

كما شدد على أن السفير القطري يقطع الطريق على كل جهد مصري.

وكشف أنه في العام الأخير أخذ العمادي منحى آخر، وساومت الفلسطينيين، حيث كان يشترط المال مقابل وقف المقاومة الشعبية.

كما طالب العوض الرئاسة الفلسطينية، بأن تعتبر العمادي رجلاً غير مرغوب فيه، موضحاً أنه كان يسعى باتجاه فصل غزة عن باقي الوطن وقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

يذكر أن

أكدت حركة حماس، رفضت الجمعة، المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة، فقامت قطر بتحويل المنحة إلى الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، تحويل المنحة القطرية المالية التي رفضت حماس استلامها، إلى مشاريع إنسانية للقطاع ستنفذ عبر الأمم المتحدة.

وقال العمادي في مؤتمر صحافي في غزة بشأن المنحة القطرية وقدرها 25 مليون دولار: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط، تم التوافق على تخصيص أموال المنحة لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة"، مبينا أنه "سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت مدته من 4 إلى 6 أشهر، يوم الاثنين القادم".