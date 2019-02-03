ماذا قال القس الكويتي غريب عن زيارة البابا للإمارات؟

رحب القس عمانويل غريب، راعي الكنيسة الإنجيلية في الكويت، بزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان للإمارات.

وخلال لقاء أجرته "العربية" مع القس عمانويل غريب، أعرب القس عن أمله أن تؤدي الزيارة لآثار إيجابية.

وأكد غريب أن اللقاء والحوار بين الأديان سيؤدي لمعرفة الآخر ووجهات النظر، وهو ما ينعكس على تقريب وجهات النظر.

موضوع يهمك "إنه حدث تاريخي.. العيون كلها ستكون متجهة إلى أبوظبي لتصبح #الإمارات نافذة للعالم".. بهذه الكلمات وصف النائب الرسولي في... خاص العربية.نت.. هذا ما قاله بابا الفاتيكان عن الإمارات العرب و العالم

وفي رسالة له سبقت زيارته المقررة مساء الأحد، أعرب البابا فرانسيس عن سروره لكتابة "صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان".

وقال البابا في رسالته الموجهة إلى شعب الإمارات: "سعيد لتمكّني من زيارة بلدكم... كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكّد فيها أنّنا إخوة حتّى وإن كنّا مختلفين".

وفي هذه الرسالة باللغة الإيطالية والمترجمة إلى العربية، شكر البابا ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعوته إلى المشاركة في حوار بين الأديان حول موضوع " الأخوّة الإنسانيّة"، وشكر أيضا "الصديق والأخ" شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي سيشارك في اللقاء، وقد سبق أن زاره البابا في مصر عام 2017.