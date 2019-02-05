"العفو" ومونديال قطر.. بؤس واستغلال وانتهاك للعمال

حذّرت منظّمة العفو الدولية مجدداً، الثلاثاء، من أنّ قطر تُخاطر "بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدّي لعملية الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف العمّال الأجانب" قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في العام 2022.

وقالت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير إنّه على الرّغم من "عمليّة الإصلاح البارزة"، إلا أنّ "العديد من العمّال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية".

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إلى ذلك، قال ستيفن كوكبيرن الذي يعمل في المنظّمة إنّ "الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطريّة أن تقدّم إرثًا يُمكن أن يبتهج الجميع له، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حدّاً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمّال الأجانب".

مسؤولية الفيفا

وعلى الرّغم من أنّ التقرير يركّز على وضع مليونَي عامل أجنبي موجودين في الإمارة، وليس فقط على 30 ألف عامل يعملون مباشرةً في إعداد البنية التحتيّة لكأس العالم 2022، فإنّ منظّمة العفو تعتقد أنّ الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقع عليه "مسؤوليّة" في ما يتعلّق بالوقاية من سوء المعاملة.

كما دعت المنظّمة غير الحكوميّة، قطر إلى تعزيز القوانين الاجتماعيّة وتطبيقها.

كذلك، ناشدت المنظّمة غير الحكوميّة توفير حماية أفضل لعمّال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 ألفاً، والذين "يبقون بعيدين عن الأنظار ومنسيّين".