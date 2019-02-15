مطار دبي.. استئناف الرحلات بعد توقف وجيز

أعلن مطار دبي الدولي، الجمعة، أن إغلاقاً جزئياً حصل اليوم، بسبب نشاط طائرات مسيرة "درون" غير مصرح بها.

وقال متحدث باسم مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، إنه تقرر تأجيل رحلات بالمطار صباح الجمعة للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة، لكن الرحلات استؤنفت بعد توقف وجيز.

واستمر التوقف من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي (06:13 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 10:45.

من جهتها، قالت حكومة دبي إن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".

وأضافت أن "فترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعد 30 دقيقة".

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي أنه "لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة"، وأن "الركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق".

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وأكدت الهيئة أن "الإغلاق كان جزئيا فقط في منطقة الإقلاع، وأن التحقيق جار في واقعة الطائرة المسيرة".

وقال سيف السويدي، مدير الهيئة، في حديث مع "العربية"، إن إجراءات التسجيل لمستخدمي الدرون واضحة وبسيطة، وإن هناك عقوبات شديدة للمخالفين لمسارات طائرات الدرون.

وأضاف أن "لدينا خريطة تفاعلية لتوضيح المسارات المسموحة للدرون".

ويتعيّن على مالكي الطائرات المسيرة "الدرون" التسجيل لدى هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة. كما تمنع السلطات الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم المسيرة والتحليق في مناطق معينة.