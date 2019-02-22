قرقاش: تحركات الدوحة الحالية ستفشل كما سابقاتها

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، مساء الخميس، أن استراتيجية الدوحة في التعامل مع أزمتها مع دول المقاطعة فشلت (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر)، ملمحاً إلى أن قطر وبعد فشل اعتمادها على المنصات الإعلامية، ستنتقل إلى مرحلة ثانية، إلا أنها ستفشل أيضاً.

هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": إن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، وأن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً". وأضاف أنه اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدوداً، كاشفاً أن "المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

جهود الاعتذار من السعودية فشلت

إلى ذلك قال: "من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل".

وأضاف: "السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء"، معتبرا أن هذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة.

وعن جولة ولي العهد السعودي، قال: "المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها"، مضيفاً: "لا شك أن الدوحة تدرك ذلك، وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات، وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".