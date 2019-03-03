قرقاش: لهذا أصبح حضور قطر في المحافل الدولية هامشياً

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، الحضور القطري في المحافل الدولية، معتبراً أنه بات هامشياً بفعل انعزال الدوحة عن محيطها العربي.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: "الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب"، معتبراً أن تقلص الدور القطري بسبب سياسة الدوحة مع محيطها.

الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى ابوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب،وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها اساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 3, 2019

إلى ذلك، أعرب عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً: "نأسف لهذا الحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".

يذكر أن تصريحات قرقاش أتت بعد ختام أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي احتضنتها أبوظبي في اليومين الماضيين.