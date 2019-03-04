قرقاش: احتلال الجزر أوضح رسالة على سياسة إيران بالمنطقة

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش أن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث رسالة واضحة على السياسة التي تنتهجها في الخليج العربي.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر الاثنين: "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

وقضية جزر الامارات المحتلة مثال واضح ان منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الامارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة اشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2019

وأضاف: "وقضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وتابع: "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".