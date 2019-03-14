فرنسي سجن بالدوحة 5 سنوات: اعتقال دواعش قطر "تمثيلية"

نشرت مجلة لوبوان الفرنسية الأربعاء، قصة مثيرة بعد صدور كتاب للفرنسي جان بيير مارونغو الذي يروي فيه العلاقة التي ربطته بإرهابيي تنظيم داعش في سجن بقطر.

وفي شهر أكتوبر 2017، أدين في قطر بالسجن سبع سنوات على خلفية شيكات بلا رصيد، جان بيير مارونجو، وهو رئيس شركة فرنسية، كشف لمجلة لوبوان الفرنسية بأنه تم سجنه مع عشرين آخرين من أفراد أسرة آل ثاني في الإمارة الغنية بالغاز.

وكان من بينهم طلال بن عبد العزيز آل ثاني البالغ من العمر 50 عامًا والخامس في ترتيب خلافة الحكم، ونفت قطر ذلك على الفور.

ولكن ذلك تناقض مع وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد أن ابن عم الأمير قد حُكم عليه بالسجن بالفعل لمدة 25 عامًا بحجة الديون، في حين أنه ثري. وفي الواقع، فإن طلال آل ثاني يدفع ثمن خلافه مع تميم، أمير قطر.

لقد أقنع المقالان اللذان نشرتهما مجلة لوبوان حول القضية قطرَ بأن جان بيير مارونغو سجين هام. وفي كتابه (InQarcéré. Périple au bout de l'enfer qatarien) "معتقل في قطر: رحلة إلى نهاية الجحيم القطري"، الذي صدر في 14 مارس، يشير رجل الأعمال إلى أنه بفضل عرض المجلة قصته، سرعان ما تحسنت أوضاعه تقريبًا. وعُين في البداية في مكتبة السجن، ومن ثم أُفرج عنه وتم ترحيله أخيرًا إلى فرنسا بعد خمس سنوات من الاحتجاز. ولطالما أكد جان بيير مارونغو براءته، متهمًا "كفيله" القطري المرتبط بالأمير باختلاس أموال شركته.

أردني تعرض للضرب حتى الموت

وفي كتابه، يؤكد جان بيير مارونغو أنه في اليوم الذي تلا قطع العلاقات بين قطر وجيرانها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، في يونيو 2017م، سجنت الدوحة 25 قطريا متهمين بالتجنيد "للخروج للقتال في سوريا مع البغدادي"، ومن بينهم "أبناء بعض وزراء الأمير". وفي الواقع، فإن هذه الاعتقالات ليست سوى "تمثيلية وجهت إلى وسائل الإعلام الغربية". وكشف أن هؤلاء المتطرفين لا يخرجون ويدخلون للسجن فقط متى أرادوا، إنما يصدرون الأوامر أيضًا في السجن.

إنهم يجبرون بقية المعتقلين المسلمين على إطالة لحاهم، ويمنعون السجائر، ويصادرون الهواتف النقالة. أما بالنسبة إلى السجناء غير المسلمين، فيتعين عليهم دفع جزية. وقد كان هناك أُردني متمرد "تعرض للضرب أمام الجميع حتى الموت"، بحسب ما رواه رجل الأعمال الفرنسي.

داعشي تعود أصوله إلى تولوز

وبعد ذلك، توجه الداعشي الفرنسي، جيرارد، الذي أصبح اسمه أبو وحيد، نحو جان بيير مارونغو راغبًا في الاستفادة من مهاراته. وطُلب منه مشاهدة القنوات التلفزيونية العالمية وتحرير تقارير حول "مزاعم الإعلام حول داعش". ويروي رجل الأعمال قصته، قائلًا: "قد يكون تحليلي الجيوسياسي مطلوبًا آنذاك إن لزم الأمر". كما أعلمه أبو نايف، رئيس الخلية، أن عمله سيوفر له أمانًا نسبيًا، وأنه لن يُلزم بدفع رسوم الحماية المفروضة على غير المسلمين، بيد أنه يتعين على جان بيير مارونغو ألا يتطرق إلى ظروف التساهل مع أفراد داعش في قطر.



وهمس له رئيس الخلية قائلًا: "لا تنس أن جيش (الخلافة) موجود في كل مكان في فرنسا، حتى في مدينة متز". وكانت مدينة متز هي المدينة التي تعيش فيها عائلة جان بيير مارونغو.

والباقي مثير للاهتمام. فبينما كان الدبلوماسيون الفرنسيون يجهلون ذلك بشكل رائع منذ بداية اعتقاله، تواصل عقيد في الدرك الوطني الفرنسي، مكلف بأمن سفارة فرنسا في الدوحة، مع جان بيير مارونغو. ولكنه في الحقيقة كان أحد أفراد الاستخبارات، وكان مهتمًا بـ"زملائهم الخطيرين المعتقلين معه". ولم يأتِ العقيد خالي الوفاض، إنما أهداه علبة شوكولاتة، وروايات، وإحداها تتحدث عن جهاز الاستخبارات السري الخاص بلويس الخامس عشر، بالإضافة إلى نسخٍ من مجلة لوبوان.

وأضاف جان بيير مارونغو بعد ذلك، بشكل غامض، أنه ليس مخولًا "للكشف في هذا الفصل من الكتاب حول الوقائع الحقيقية كما حدثت بالفعل، ولا أن أُفصح أيضًا عن الأسماء والأماكن المرتبطة بالأعمال التي أجرتها الاستخبارات الفرنسية، ولا حتى عن دوري في ذلك".

وأخيرًا، بحسبه، سيغادر معتقلو داعش بكل أريحية سجن الدوحة المركزي بعد 24 يومًا.