الإمارات.. شركة تطرد موظفاً احتفى بمجزرة نيوزيلندا

أعلنت شركة أمنية في دبي، الأربعاء، أنها طردت موظفاً أجنبياً يعمل لديها قبل أن يجري ترحليه من الإمارات، بعدما احتفى عبر فيسبوك بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل 50 شخصاً.

وقالت "مجموعة ترانسغارد" في بيان إن الموظف نشر تصريحات "تحتفي بالهجوم المشين" على المسجدين، عبر استخدامه حساباً على الموقع باسم مستعار.

وتم التعرف إلى هوية الموظف بعد تحقيق داخلي وتم طرده وتسليمه للسلطات الإماراتية التي قامت بترحيله بعدها، بحسب بيان الشركة.

ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الموظف أو جنسيته أو هويته.

ونقل البيان عن المسؤول في الشركة غريغ وارد تأكيده "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء عمل هذا الشخص فوراً وتسليمه إلى السلطات لمواجهة العدالة".

وأكّدت الشركة أن قرارها يستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.