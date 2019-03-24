إعلام قطر يوزع تهم التطبيع على الجميع ويصمت عن رفع نشيد إسرائيل بالدوحة

يبدو أن الإعلام القطري، كعادته، يجيد توزيع الاتهامات على باقي الدول، بينما يتجاهل ويصمت تجاه ما يحدث على أرض الدوحة. ففي الوقت الذي يتهم فيه بعض الدول بالتطبيع مع إسرائيل، يتخذ هو إجراءات فعلية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

فقد عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر، وأعلن عن فوز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة.

وتحت عنوان "شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر"، غرد حساب "تويتر" الرسمي بالعربية لإسرائيل مرفقاً فيديو للحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وتتويج الفائز، ووصفه بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

وفي الفيديو ظهر علم إسرائيل في المركز الأول، بينما في المركز الثاني والثالث الفلبين وإسبانيا.

هذا وتواصل قطر دعم علاقاتها السياسية والاقتصادية والإعلامية مع إسرائيل، إضافة إلى المجال الرياضي، حيث شارك منتخب إسرائيل للجمباز في بطولة العالم للعبة بالدوحة، وجاء ذلك بعد وقت قصير من مشاركة منتخب الاحتلال الإسرائيلي ببطولة العالم لكرة اليد لطلاب المدارس التي أقيمت في الدوحة.

من جانبه، وصف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، المشهد بـ"المؤثر للغاية".

وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر" السبت: "تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز، التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف، أمس بميدالية ذهبية".

وأضاف معبراً عن سعادته، لارتفاع النشيد الإسرائيلي في الدوحة: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"!