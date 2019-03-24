المتحدث باسم نتنياهو يحتفي بعزف نشيد إسرائيل في قطر

"مشهد مؤثر للغاية" بتلك العبارة وصف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عزف النشيد الإسرائيلي في قطر، خلال إعلان الفائزين في بطولة العالم في الجمباز.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر السبت: "تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز، التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف، أمس بميدالية ذهبية".

وأضاف معبراً عن سعادته، لارتفاع النشيد الإسرائيلي في الدوحة: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"!

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وكان حساب إسرائيل بالعربية غرد في وقت سابق السبت مرفقا فيديو للحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وتتويج الفائز، ووصفه بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها وفد إسرائيلي في مباريات في قطر، فقد سبق لمنتخب الاحتلال الإسرائيلي لكرة اليد أن شارك ببطولة العالم لطلاب المدارس، التي أقيمت في الدوحة قبل فترة أيضاً.

كما استضافت العاصمة القطرية في أكتوبر 2018 المنتخب الإسرائيلي للجمباز.