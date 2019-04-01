ما هي مبادرة الشيخ محمد بن راشد عن القمر الصناعي العربي؟

نشر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "ترحيب قمة تونس بمبادرة الإمارات بتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب نقلة إيجابية في العمل العربي المشترك، نهج التعاون والعلوم هو السبيل نحو تعزيز الدور والموقع العربي".

وكان القادة العرب، في البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في تونس مساء الأحد، قد أشادوا بمبادرة الإمارات بتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي".

وثمن القادة دور المجموعة وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية.

كذلك رحّب القادة بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.

ترحيب قمة تونس بمبادرة الامارات بتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب نقلة إيجابية في العمل العربي المشترك، نهج التعاون والعلوم هو السبيل نحو تعزيز الدور والموقع العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2019

وكان الشيخ محمد بن راشد قد حضر حفل توقيع ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، التي تجمع 11 دولة عربية، ووجه بتطوير قمر صناعي متقدم بهدف مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون هدية من الإمارات إلى الدول العربية، وسيعمل على تصميم وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقعت على ميثاق تدشين المجموعة الأولى من نوعها في العالم العربي.

ويتزامن تدشين المجموعة مع حركة انتعاش تشهدها المنطقة نحو الدخول والتوسع في قطاع الفضاء والعلوم المرتبطة به، سواء من حيث تأسيس هيئات ووكالات فضائية على المستوى الوطني، أو على صعيد إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية وعلمية تعليمية، حيث سخرت الإمارات في سبيل إنشاء المجموعة خبراتها التي جمعتها من عملية تطوير القطاع الفضائي الوطني في الإمارات، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة.