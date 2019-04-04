الدول الأربع تقاطع مؤتمراً برلمانياً في الدوحة

أعلنت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين الخميس أنها لن تشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كونها تعقد في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد والتي ستبدأ السبت.

موضوع يهمك أفادت قناة "العربية" أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب #السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وكانت مصادر... الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب الدول التي تقاطعها الخليج العربي

وقال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن الدول الأربع قدمت بياناً خلال أعمال الدورة السابقة التي عقدت في جنيف "تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية (...) والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة".

وأضاف البيان أن قطر "لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية".

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بسبب انخراط الدوحة في تمويل الإرهاب.