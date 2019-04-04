"أموال الدم".. يكشف كيف اشترت قطر مؤسسات مؤثرة في واشنطن

يكشف فيلم "أموال الدم" Blood Money المنتج حديثاً كيف أن دولة قطر اشترت ومولت جماعات الضغط وكذلك بعض القنوات الإعلامية ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة، لفرض أجندتها الخاصة في واشنطن، على حساب أميركا وحلفائها، بحسب ما أوردته "مجموعة الدراسات الأمنية Security Studies Group" على موقعها.

The new film “Blood Money” explains how #Qatar funds lobbyists, media outlets & think tanks to advance its agenda in DC at the expense of the U.S. & our allies. It explains, through this case study, how the foreign influence game works inside the Beltway. https://t.co/SmTVIJnp81 — Security Studies Group (@SecStudiesGrp) March 26, 2019

ويوضح الفيلم كيف أن قطر وظفت المال لشراء مؤسسات في العاصمة الأميركية لصالح حملتها "الدموية".

والفيلم وثائقي يكشف تغلغل النظام القطري داخل دوائر صنع القرار في العاصمة واشنطن، عبر دفع رشاوى لمرتزقة وانتهازيين وعملاء مأجورين.

وتقول مجموعة الدراسات الأمنية الأميركية عن الفيلم، في تغريدة بتاريخ 26 مارس، بأن الفيلم الجديد يشرح كيف أن قطر دفعت بجدول أعمالها في العاصمة وكيف تعمل لعبة التأثير الأجنبي في بيلتواي (الطريق الدائري في وسط واشنطن).

The new film “Blood Money” explains how #Qatar funds lobbyists, media outlets & think tanks to advance its agenda in DC at the expense of the U.S. & our allies. It explains, through this case study, how the foreign influence game works inside the Beltway. https://t.co/SmTVIJnp81 — Security Studies Group (@SecStudiesGrp) March 26, 2019

وفي تغريدة ثانية في يوم 27 مارس، كتبت مجموعة الدراسات الأمنية قائلة: "الأموال القطرية نجحت في شراء جماعات الضغط الأميركية التي قامت بحثّ ودفع شخصيات نافذة لتخفيف حدة الموقف الأميركي من الدعم القطري للإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة".

وعلق الكاتب الأميركي ديفيد ريابوي الذي كشف الكثير من مؤامرات قطر والإخوان بأن قطر تدفع لحركة حماس والإخوان المسلمين وجماعة الضغط الأميركية المخزية في نفس الوقت، وذلك لترويج الأكاذيب وأن فيلم "أموال الدم" يشرح ذلك.

وكانت مجلة "كونسيرفتف ريفيو conservative review" كشفت أسماء لأشخاص الذين يعملون في قناة "سي إن إن CNN" وهم محسوبون على قطر.

وذكرت المجلة في تقرير مفصل، أن العديد من خبراء الأمن القومي الذين يعملون في قناة "سي إن إن" ويظهرون على شاشاتها كل ليلة لهم روابط مباشرة مع دولة قطر.

موضوع يهمك قال ابن الرئيس الأميركي إنه مصدوم عندما علم أن معلقين يعملون في قناة "سي إن إن" مرتبطون بالحكومة القطرية.وقال دونالد... ابن ترمب: مصدوم أن معظم معلقي "CNN" مرتبطون بقطر أميركا

وذكرت أن هناك 4 أشخاص، اثنان منهم يعملان بدوام كامل، يقومون بالدعاية لقطر، ولا يمكن للمشاهد العادي اكتشاف ذلك - حسب وصف المجلة - وهم علي صوفان ومهدي حسن و جولييت كايم و بيتر بيرغن.

وعلق ابن الرئيس الأميركي أنه مصدوم عندما علم أن معلقين يعملون في قناة "سي إن إن" مرتبطون بالحكومة القطرية.

وقال دونالد ترمب جونيور في تغريدة له على حسابه على "تويتر" ‬ إنه "مصدوم" مما ورد في تقرير نشر على موقع مجلة "كونسيرفيتف ريفيو" إن عدداً من محللي شؤون الأمن القومي في قناة CNN الإخبارية على علاقة غير معلنة مع "نظام ⁧‫قطر‬⁩ القمعي".

Qatar was paying Hamas, the Muslim Brotherhood and shameful US lobbyist @nickmuzin at the same time. He helped them lie to the pro-Israel community. Here's the story, from BLOOD MONEY. Watch it all: https://t.co/zOp256sROT pic.twitter.com/0QQvjzOIpf — David Reaboi (@davereaboi) March 27, 2019

وكان الكاتب الأميركي ديفيد ريابوي قد ألقى الضوء على التحقيق الصحافي الخطير الذي قام به فيلم "أموال الدم".

يظهر ريابوي في فيلم "أموال الدم" إلى جانب زميله الدكتور جيه مايكل والر، أستاذ الحرب السياسية وأحد خبراء عمليات المعلومات والتأثير.

ويعمل الفيلم على التأكيد بأن العديد من المراكز البحثية في واشنطن العاصمة، حصلت على عشرات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية وأن الدعاية الإعلامية القطرية الكاذبة، تحيط بالمواطنين.

وقد ورد في الفيلم عرض للمؤتمر الصحافي للرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي وأقر فيه بأن قطر ممول للإرهاب بشكل تاريخي.