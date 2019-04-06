بعد التواجد العسكري التركي بقطر.. إجراءات أميركية مشددة بقاعدة السيلية

في مواكبة للمستجدات على الساحة القطرية وتزايد التواجد العسكري التركي على الأراضي القطرية، تقوم وحدات الشرطة العسكرية الأميركية بمعسكر السيلية في قطر بتشديد واستحداث لإجراءات وعناصر الحماية والتحصين لمواقع القاعدة الأميركية.

وبحسب ما نشره موقع "Army Reserve" المعني بأخبار وإنجازات قوات الاحتياط بالجيش الأميركي، يتبنى الأفراد وضباط الصف في جميع التشكيلات بالجيش الأميركي بصفة عامة شعار "يجب العمل على تحصين موقعك باستمرار، بصرف النظر عما إذا كان موقعا فرديا للقتال، أو حماية وتأمين أكبر منشأة في العالم"، فإنه يمكن إجراء التحسينات دائمًا.

وفيما يتعلق بالجنود في فرقة الشرطة العسكرية 984 بمعسكر السيلية في قطر، تم التركيز على إعلاء هذا الشعار بين أفراد الفرقة مؤخرا. وعلى مدار 9 أشهر تقريبًا، قامت وحدة فورت كارسون بولاية كولورادو بإعداد قائمة إجراءات تشغيل معيارية جديدة لمجموعة دعم منطقة الجيش الوسطى، التي تتمركز في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة. وأعربت الوحدة عن أملها في أن تصبح هذه الإجراءات إرثا يسهم في تحسين الأمن للقوات الأميركية التي تتناوب الخدمة بمعسكرات القاعدة الأميركية في قطر.

تسليم وتسلم

ويقول الرقيب ستيفن دريك، أخصائي مكتبي وإداري بفرقة الشرطة العسكرية 984 إنه تم إعداد قائمة متكاملة من الإجراءات المعيارية لإنفاذ القانون في المعسكرات، بالتعاون مع نيكولاس مونتويا، محقق الحوادث في فرقة 984. وأضاف أنه تم الانتهاء من تحويل قائمة الإجراءات إلى نمط عملي منتظم خلال شهرين.

كما أكد تمرير النموذج خلال مراسم التسليم والتسلم في نهاية مارس إلى فرقة الشرطة العسكرية رقم 215 التابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأميركي، من فورت بوكانان، بورتوريكو، التي حلت محل الفرقة 984 شرطة عسكرية.

خطط متوالية لمواكبة المستجدات

وبحسب ما نشره موقع "Army Reserve"، صرح الرقيب خورخي رودريغيز، بفرقة الشرطة العسكرية 215، بأن مهمة الفرقة تشمل العمل على التوسع في تطبيقات النموذج الجديد الذي قامت بإعدادها الفرقة 984.

ويضيف داريان فيغو، المسؤول عن الأدلة في الفرقة 215 شرطة عسكرية، قائلا: "لقد جئنا (إلى قطر) مع مجموعة كبيرة من الرجال الذين يتمتعون بدراية كبيرة في المهام والوظائف المدنية، مشيرا إلى أن أفراد الفرقة "ديناميكيون للغاية. وتضم بعض الضباط الفيدراليين، بالإضافة إلى آخرين يعملون كضباط إصلاحيين. كما أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب هنا لديهم نوع من المعرفة والخلفية في تطبيق القانون".

وأعرب رودريغيز عن امتنانه لما استحدثته الفرقة 984 من إجراءات قائلا: "لقد شارك كل فرد منهم بمجرد أن وصلنا (الفرقة 215) إلى قطر في جهد يساعد على تحسين وتحصين عملنا.. أقدر حقًا ما فعلوه، بفضل هؤلاء لدينا جيش قوي".