رئيس وزراء قطر للاريجاني: مواقفنا تتماشى مع مواقف طهران

أكد رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني، أن مواقف بلده تتماشى مع مواقف طهران، فيما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، أن أمن قطر من أمن إيران.

جاء ذلك خلال استقبال آل ثاني رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الذي يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يوم الأحد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

موضوع يهمك قال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده أبلغت قطر بأن طهران قد تقطع علاقاتها مع الدوحة في حال لم... صالحي: قطر توسطت لإطلاق سراح 48 إيرانياً بينهم ضباط من الحرس الثوري اختطفوا بدمشق إيران

وقال لاريجاني إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالتنامي وإن الموضوع الهام في هذا الصدد، هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين الذين هم بحاجة إلى الإقامة في قطر من أجل تطوير العلاقات التجارية، مؤكدا ضرورة احتواء هذا الموضوع، وأوضح أنه عبر مذكرات التفاهم المبرمة مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية، تقرر أن يقوم التجار الإيرانيون بتطوير تجارتهم في المنطقة بمحورية قطر.

وأضاف لاريجاني:"نحن ندعم قطر لأن علاقاتنا معها استراتيجية"، مشيرا إلى أن إيران ترى أن الأمن والتنمية في قطر جزء من الأمن والتنمية في إيران.

فيما تعهد رئيس الوزراء القطري، بحل مشكلة إقامة التجار الإيرانيين المتواجدين في بلاده الذين طالب لاريجاني بضرورة تصحيح أوضاعهم وحل مشاكلهم في قطر لتطوير علاقاتهم التجارية.