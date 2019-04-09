قطر تعترض على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية

اعترضت قطر، الثلاثاء، على تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ورد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على إدراج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب قائلا إن "الإجراءات الأحادية الجانب لا تقوم بعلاج أي مشكلات" وفق ما نقلت وسائل إعلام قطرية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وقال ترمب في بيان "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية".

وأضاف أن التصنيف "يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري، أو تقديم الدعم له... إذا تعاملت مالياً مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب".

وضغط وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وهو منتقد شديد لإيران، من أجل تغيير السياسة الأميركية في إطار موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه طهران.