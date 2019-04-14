ملك البحرين يؤكد تضامنه مع السودان

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق.

وثمن ملك البحرين المواقف الأخوية الثابتة للسودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مقدراً القوات المسلحة السودانية ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن، متمنياً للسودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبه العزيز.