مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج

تقوم البحرية الأميركية والفرنسية والبريطانية بتدريب عسكري على إزالة الألغام قبالة سواحل البحرين بهدف إثبات الالتزام المشترك لهذه الدول الثلاث في ضمان حرية الملاحة والتجارة في الخليج، كما أعلنت، الاثنين، متحدثة أميركية.

والبحرين هي مقر الأسطول الأميركي الخامس تقع قبالة سواحل إيران.

وقالت المتحدثة باسم البحرية الأميركية، كلوي مورغان، إن هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "ارتيميس ترايدنت 19" هي "محض دفاعية" مضيفة "لكننا في الوقت نفسه على استعداد للتعامل مع أي تهديد".

وتشارك نحو 10 سفن ومروحيات وغواصون في التدريبات التي بدأت في 7 نيسان/أبريل على أن تستمر حتى 19 من الشهر نفسه، كما أضافت المتحدثة مشيدة بـ"الشراكة الكبرى" بين بحرية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومن الجانب الفرنسي، تشارك كاسحتا الألغام "آيغل" و"ساجيتير" المنتشرتان في المحيط الهندي ومنطقة الخليج منذ شباط/فبراير الماضي.