أوراق قطر.. المؤلف يكشف تفاصيل التمويل السري للإخوان بأوروبا

قال الصحافي الفرنسي كريستيان شينو، أحد مؤلفيْ كتاب "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، إن قصر الإليزيه على علم بالتمويل القطري في فرنسا في المجال الديني أو بجزء منه، وهم يقيّمونه بما بين 10 و14 مليوناً.

وأضاف في حديث خاص مع مراسلنا في باريس: "التقينا بمستشار لماكرون أكد لنا ذلك، نحن وثائقنا تُظهر أن التمويل في حدود 30 مليون يورو.. هذا كثير.. هذا يجعل من فرنسا إحدى البلدان المستهدفة بتمويل مؤسسة "قطر الخيرية" بعد إيطاليا التي كانت الأولى. هناك حوالي 50 مشروعاً تمولها قطر في أوروبا من بينها 22 مشروعاً في فرنسا، وما يُحيّر هو كيف يصل التمويل، هو يصل عبر جمعيات".

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يذكر أن الكتاب، الذي نُشر في 4 أبريل 2019، شارك شينو في تأليفه الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو.

وأضاف شينو أن المبلغ الإجمالي للتمويل الديني (للمسلمين) في أوروبا هو 260 مليوناً.. قطر تساهم بـ90 مليوناً تتركز في إيطاليا وفرنسا، وهناك في إسبانيا مشاريع أيضاً خصوصاً في برشلونة وفي فالنسيا ومدريد، كما أن هناك في ألمانيا مشاريع قطرية وكذلك في هولندا وصولاً إلى أقصى الشمال النرويجي وفي سويسرا وأوكرانيا وبولندا وصولاً إلى شبه جزيرة القرم وأيضاً في الدنمارك، مسجد كوبنهاغن الكبير مثلاً ممول قطرياً.

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شينو أضاف أن قطر أغرقت كل أوروبا بتمويل مشاريع، وتفرع التمويل نحو شبكات للإخوان المسلمين كانت موجودة أصلاً منذ وقت طويل، وبما أن عدد سكان قطر قليل، حوالي 300 ألف مواطن، استندَتْ إلى الشبكات القائمة للإخوان المسلمين في كل أوروبا.

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وعن تطرق الكتاب لحفيد مؤسس جماعة الإخوان طارق رمضان، قال شينو: "وصلنا إلى وثيقة صادرة عن الجهاز المكلف بمراقبة تدفق الأموال إلى فرنسا، تشير الوثيقة بوضوح إلى أنه يتقاضى مبلغ 35 ألف يورو شهرياً، أي 150 ألف ريال قطري لتمويل المركز الإسلامي الذي يديره في الدوحة ويتقاضى من جامعة Oxford 4500 يورو شهرياً".

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وأضاف أن المال القطري ليس مالاً غير شرعي، بمعنى أنه يحق لأي كان تمويل جمعية أو مسجد أو مركز إسلامي أو مدرسة في فرنسا، ولكن غالباً كان هذا التمويل القطري سرياً وبعيداً عن الأنظار وعبر مسارات متعرجة.

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شينو قال "إن قطر كانت تقول سابقاً الدِّين لا يهمنا، تهمنا الشركات، العقارات، الرياضة، الإعلام، هذا ما حجب الأنظار عن الأنشطة الأخرى، ثم عندما نشر مجلس الشيوخ تقريراً عن الإسلام عام 2016 لم يأت على ذكر قطر من بين الدول التي تمول مساجد، ثم عندما نكتشف بعد ذلك أن قطر تموّل حوالي 20 مشروعاً وأنها جزء من مشروع بناء أكبر مسجد في فرنسا في مدينة ميلوز Mulhouse بكلفة 26 مليون يورو نُفاجأ بكل ذلك وندرك أن قطر كانت تُعتّم كثيراً على هذا التمويل".