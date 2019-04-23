"اللا مستحيل".. وزارة جديدة في الإمارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الثلاثاء استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد 3 أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا إلى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء".

موضوع يهمك أغضبت صورة نائب رئيس الدولة في الإمارات، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلق عليها في حسابه... صورة أغضبت محمد بن راشد: "ليس هذا مستوانا!" سوشيال ميديا

وأكد الشيخ محمد أن الوزارة الجديدة "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وكتب في تغريدة أخرى "المستحيل ليس في قاموسنا".

وكان حاكم دبي أعرب الاثنين عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد في تغريدة "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.