الكويت "قلقة" بشأن تصريحات إيران حول مضيق هرمز

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن بلاده تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.

كما قال إن الكويت تتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر.

وتابع خالد الجار الله لوكالة الأنباء الكويتية معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

موضوع يهمك أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج،... إيران: إن لم يمر نفطنا عبر هرمز فلا أحد سيصدر نفطه إيران

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قد أعلن أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، "إذا اضطرت إلى ذلك".

ووفقا لوكالة أنباء "ميزان" الحكومية، قال باقري في تصريحات للصحافيين، الأحد، "إن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن إيران لا تريد إغلاق هرمز، وإن بحريتها توفر الأمن للملاحة في المضيق، لكن في حالة وجود المزيد من العداء من قبل الأعداء سنكون قادرين على إغلاقه".

وأضاف: كما تجتاز شحنات النفط والسلع التابعة لإيران والبلدان الأخرى هذا المضيق، وكما أكد المسؤولون الإيرانيون، فإنه إذا أراد أحد زعزعة أمن هرمز سنواجهه." وقال: "إن لم یمر نفطنا فلا أحد سيصدر نفطه عبر مضيق هرمز".

وأتت تلك التصريحات بعد أن قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، في تصريحات يوم السبت، إن "الولايات المتحدة ستنشر الأدوات اللازمة لمواجهة أي أعمال خطيرة تقوم بها إيران".