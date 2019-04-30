اسطنبول.. الدوحة تقيل مدير محطتها السورية المعارضة

بعد يوم من قرار الدوحة إغلاق مركزها "الدوحة لحرية التعبير"، أقالت أيضاً مدير محطتها "تلفزيون سوريا" المعارضة ومقرها اسطنبول.

ولم يقدم أنس أزرق، مدير التلفزيون، توضيحاً عن سبب إبعاده رغم أنه لم يمر سوى عام على إطلاق المحطة.

فيما تجاهل أزرق ذكر المسؤولين القطريين في خطاب استقالته، واكتفى بالثناء على عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة الذي شكره على المشروع.

وكتب أزرق على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "اليوم قبلت استقالتي من إدارة تلفزيون سوريا والذي أعتز بمساهمتي بتأسيسه. الشكر والامتنان لراعي هذا المشروع المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، وللرئيس التنفيذي للشركة ولرئيس لجنة التطوير في التلفزيون والأصدقاء".

ولم تحقق المحطة نجاحاً، وفق ما وعدت به في مشروعها السياسي، وقد برر إخفاقها أحد العاملين فيها، الذي قال إن عمرها القصير "عام واحد" لم يكن كافياً.

فيما عزا رأي آخر عدم نجاح المحطة إلى وجود خلافات حادة بين الإعلاميين المنتسبين للقناة، وأن المحسوبين على الإخوان تزايد عددهم وكانوا على خلاف مع إدارتها المتعاطفة مع النظام في دمشق.