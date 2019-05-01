أستراليا.. إدانة لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية

دانت هيئة محلفين أسترالية، الأربعاء، لبنانياً بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران خلال رحلة قادمة من سيدني إلى الإمارات العربية المتحدة بقنبلة مخبأة داخل مفرمة لحوم.

وكان خالد خياط، البالغ من العمر 51 عاماً، قد نفى أمام المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز تهمة التخطيط لعمل إرهابي في أوائل عام 2017.

ودانته هيئة المحلفين، الأربعاء، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كان شقيقه الأصغر محمود خياط، البالغ من العمر 34 عاما، مذنباً في التهمة نفسها.

وتضمنت الخطة تفجير القنبلة المخبأة في مفرمة اللحوم على متن رحلة قادمة من سيدني في 15 يوليو 2017 إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لكن تم ترك القنبلة عندما كانت الحقيبة التي توجد بها ثقيلة للدرجة التي لا يمكن معها حملها ضمن الأمتعة.

وهبطت الرحلة دون وقوع حادث، وتم اعتقال الأخوين بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على خياط في 16 من يوليو ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.