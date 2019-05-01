أستراليا: متفجرات داعش ضد الطائرة الإماراتية مصدرها تركيا

دانت محكمة أستراليا، الأربعاء، لبنانياً منتمياً لتنظيم "داعش"، حاول تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017 كانت تقوم برحلة بين سيدني وأبو ظبي عبر وضع قنبلة في مطحنة لحمة.

وقالت الشرطة إن المتفجرات التي حاول "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا.

كما أكدت أن قنبلة "داعش" التي قدمت من تركيا لاستهداف الطائرة الإماراتية عسكرية عالية الجودة.

وكان خالد خياط، البالغ من العمر 51 عاماً، قد نفى أمام المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز تهمة التخطيط لعمل إرهابي في أوائل عام 2017.

ودانته هيئة المحلفين، الأربعاء، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كان شقيقه الأصغر محمود خياط، البالغ من العمر 34 عاماً، مذنباً في التهمة نفسها.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على خالد خياط في 16 من يوليو ويواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.