قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال بالسودان وتريد استقراره

Totally legitimate for Arab states to support an orderly & stable transition in Sudan. One that carefully calibrates popular aspirations with institutional stability. We have experienced all-out chaos in the region & ,sensibly, don’t need more of it. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2019

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات".

وقال: "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".