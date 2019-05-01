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قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال بالسودان وتريد استقراره

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات".

وقال: "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".

كلمات دالّة

#الإمارات, #أنور قرقاش, #الخرطوم, #السودان

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