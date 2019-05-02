قرقاش: الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب

Priority in Libya to counter extremism/ terrorism & support stability in long drawn out crisis. Abudhabi agreement offered opportunity to support UN led process. Meanwhile extremist militias continue to control Capital & derail search for political solution. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 2, 2019

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخميس، إن الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب ومساندة الاستقرار للخروج من الأزمة التي طال أمدها.

وأضاف من خلال تغريدة، باللغة الإنجليزية، على حسابه في "تويتر" أن اتفاق أبوظبي أعطى الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف أنه في الوقت ذاته، تستمر الميليشيات المتطرفة في التحكم بالعاصمة (طرابلس) وتعطيل البحث عن حل سياسي.

موضوع يهمك أغلق محتجون ليبيون، مساء الأربعاء، الطريق أمام موكب المبعوث الأممي، غسان سلامة، عندما كان في طريقه إلى العاصمة طرابلس،... شاهد.. ليبيون يغلقون الطريق أمام سلامة ويشكون "الوفاق" المغرب العربي

وكان محتجون ليبيون أغلقوا، مساء الأربعاء، الطريق أمام موكب المبعوث الأممي، غسان سلامة، عندما كان في طريقه إلى العاصمة طرابلس، قادماً من تونس، وذلك تنديداً بعدم تدخل الأمم المتحدة لحماية المدنيين من القصف الجوي الذي تشنه قوات حكومة الوفاق على مدن غرب البلاد.

واشتكوا من الغارات الجوية العشوائية التي تشنها طائرات الميليشيات المسلحة التابعة لـ"الوفاق"، والتي استهدفت منازل وممتلكات المواطنين في المدن الغربية، وأوقعت العديد من الضحايا في صفوفهم، ووصفوها بـ"الهجمات الانتقامية"، بسبب موقف المنطقة ومدينة صبراتة المؤيد لعمليات الجيش الليبي.

وقال شهود عيان إن سلامة رفض النزول من السيارة ومخاطبة المواطنين وظل في مقعده، إلى حين تدخل الشرطة لتفريقهم وفتح الطريق أمام موكبه ليستكمل طريقه نحو طرابلس.