بيان قطري يظهر ازدواجية: تصريحات الباكر لا تمثل سياستنا

يبدو أن حكومة قطر اكتوت بنار تصريحات المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، التي وصف فيها المصريين بـ"الأعداء" فبادرت إلى "توضيح" ظهر على أنه "ازدواجية".

ففي حين اعتبر مكتب الاتصال الحكومي أن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائماً واضحاً بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول، إذ ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا"، لم تشجب كلمة "الأعداء" التي صدرت عن المسؤول الكبير في الدوحة.

واعتبر المكتب "أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية"، علماً أن الرجل صاحب وصف "الأعداء" هو الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر.

لكن مواقع قطرية، على رأسها "الجزيرة" بالإنجليزية أشارت إلى أن هذا أول موقف في هذا السياق منذ سنتين.

وجاء وصف الباكر للمصريين بالأعداء في معرض رده على سؤال طرحه أحدهم عليه حول منح تأشيرات دخول لهم، فرد بالإنجليزية وقال: "الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل لأصدقائنا".

إلا أن ما أبداه من تعبير عن العداء للمصريين انتشر سريعاً في الإنترنت، فشن المغردون عليه هجوماً. لكن الغريب هو تلقيه مديحاً واضحاً من قطريين هللوا لما قال.