الأردن: نقف مع الإمارات ضد أي تهديد لأمنها ولأمن الخليج

أعلن وزير الخارجية الأردني اليوم الاثنين وقوف بلاده إلى جانب الإمارات ضد أي تهديد لأمنها ولأمن الملاحة بالخليج العربي.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم "وقوف المملكة بكل إمكاناتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي".

وشدد الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان، على "إدانة الأردن واستنكاره للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات الاقتصادية".

وأكد الصفدي "تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها".

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وشدد الوزران على "العلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية" بين الإمارات والأردن.

وأمس الأحد، كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.