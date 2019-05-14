أميركا تتعاون مع الإمارات في تحقيق واقعة تخريب السفن

أعلن مسؤول أميركي، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن.

وقال إن "إيرانيين أو مجموعات موالية لهم استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن".

وأشار إلى أن "حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 و10 أقدام".

ويرجح فريق عسكري أميركي أن تكون الفجوات في السفن ناجمة عن شحنات متفجرة.

وذكر الفريق العسكري الأميركي أن "الفجوات في جسم السفن حدثت قرب سطح المياه وتحته مباشرة".

وكشفت الإمارات، الأحد، عن تعرض عدة سفن للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، داخل منطقة المياه الاقتصادية للبلاد.