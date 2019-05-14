الإمارات: أمننا وأمن السعودية كلٌّ لا يتجزأ

استنكرت الإمارات، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في السعودية.

وأدانت الإمارات هذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار، وفق ما نشرته "وام".

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.