البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ لنفط السعودية

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط في المملكة العربية السعودية.

ودانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.

موضوع يهمك قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف... الفالح: الهجوم الإرهابي يستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم اقتصاد

وأشادت وزارة الخارجية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة والذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس من مصالحها واستقرار شعبها، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، قد أعلن في وقت سابق وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.