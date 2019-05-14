العراق يدين تعرض سفن الفجيرة للتخريب

دانت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية الإماراتية.

وذكرت الخارجية في بيان أن "العراق يؤكد تضامنه مع الأشقاء في دولة الإمارات في مواجهة التحديات، والتصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها".

ولفتت إلى أن "العراق يرى ما تعرضت له هذه الناقلات من تخريب يهدد أمن الخليج كله، لأن اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة، لذا نشدد على أهمية تضافر الجهود في التصدي لأي تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن، واستقرار هذه المنطقة المهمة دولياً".

كذلك دعت "دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة في تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة في منطقة الخليج لتاثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، كما ستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج لحين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، ولا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.