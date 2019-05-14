الكويت: نقف مع السعودية وندعم أي إجراء تتخذه لحفظ أمنها

دانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في الدوادمي وعفيف وسط السعودية، مجددة التأكيد على وقوفها مع السعودية ودعمها لأي إجراء تتخذه لحفظ أمنها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة بأن دولة الكویت تستنكر وتدین بأشد العبارات، الھجوم الإرھابي عبر الطائرات المسیرة والذي استھدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفیف في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، مؤكدا وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودعمھا التام لكافة الإجراءات التي تتخذھا للحفاظ على أمنھا واستقرارھا في مواجھة الأعمال الإرھابیة التي تستھدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرھا.

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وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، قد أعلن في وقت سابق، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

وأضاف: "باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".