قرقاش: اتفاق السودان مبشّر بعد ديكتاتورية البشير والإخوان

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه في تويتر الأربعاء، أن "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً للاستبشار. الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للإستبشار، الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 15, 2019

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أوضح، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل مع قوى "الحرية والتغيير" بشكل كامل خلال 24 ساعة، مؤكداً إنجاز الاتفاق حول نقاط مهمة، أبرزها مرحلة انتقالية من 3 سنوات.

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وكشف متحدث باسم المجلس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلين من "الحرية والتغيير" الثلاثاء، عن التوصل إلى تسوية حول 90% من القضايا، منها تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث إنه سيتم تشكيل المجلس التشريعي بـ300 عضو، بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى، وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة و"الحرية والتغيير".

وأضاف: "نعاهد شعبنا العظيم على أن يكتمل الاتفاق ويحقق طموحات شعبنا الأبي، وستحتفل جماهيرنا خلال 24 ساعة بتحقيق غايات الثورة المجيدة".