رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة خطيرة وليست مطمئنة

قال رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الحكومة قدمت خلال الجلسة الیوم الخمیس، عرضاً أكدت خلاله استعدادھا لمواجھة أي طارئ في المنطقة وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

جاء ذلك في تصریح للصحفیین في مجلس الأمة عقب انتھاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقلیمیة المتسارعة وتأثیرھا على أمن واستقرار البلاد والمقدم من النواب والحكومة والذي نوقش في جلسة سریة.

وأضاف الغانم أنه وفقا للشرح المفصل الذي قدمه الشیخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة ووصفه للمشھد السیاسي وآخر التطورات والأحداث "تبین مدى دقة وحساسیة وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات لكل الاحتمالات الواردة".

وشدد رئیس مجلس الأمة على أن توجیھات أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي صدرت في الیومین الماضیین "تستدعي من جمیع المسؤولین وأبناء الشعب اتخاذ كل أشكال الحیطة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة".

وأشار إلى أنه "خارجیا للأسف الأوضاع غیر مطمئنة أما داخلیا بالتأكید ما استمعنا إلیه من استعدادات حكومیة وفق ما عرض إلینا أن استعدادات الدولة أفضل بكثیر من المرات الماضیة".

وأضاف الغانم أن مجموعة من الوزراء قدموا شرحا عن استعدادات الدولة لمواجھة "أي حالة حرب في المنطقة" كل فیما یعنیه وتلته مداخلات للنواب لإبداء آرائھم وملاحظاتھم مشیرا إلى الاتفاق على إصدار بیان من مجموعة من النواب بناء على من مكتب المجلس وسیصدر یوم الأحد أو الاثنین المقبلین.

وذكر أنه وفق البیانات والأرقام التي ذكرت من الأجھزة الفنیة والمساندة التي حضرت مع المسؤولین ھناك "رضا نسبي من النواب على استعدادات الحكومة".

وأكد ضرورة تحمل مجلس الأمة مسؤولیاته تجاه ھذه الأوضاع والتصرف بحكمة ومسؤولیة تناسب ما یواجه الدولة من أخطار وتحدیات خارجیة.