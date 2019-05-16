رسالة سعودية إماراتية نرويجية لمجلس الأمن حول سفن الفجيرة

أشارت رسالة مشتركة بين السعودية والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن التحقيق لا يزال جارياً فيما يتعلق بالعمليات التخريبية التي استهدفت 4 سفن بالقرب من سواحل الفجيرة، مشيرة إلى أن اثنتين من السفن حملتا العلم السعودي، بينما حملت السفينة الثالثة العلم النرويجي، فيما حملت السفينة الرابعة علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ونوهت الرسالة بأن التحقيقات في الحادث تجري بالتعاون مع مملكة النرويج والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شركاء إقليميين ودوليين، وأنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بنتائج التحقيقات.

وشددت الرسالة على أن الحادث يعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين، كما أنه يعد تهديداً لسلامة وأمن حركة الشحن الدولي والملاحة البحرية.

وأوضحت الرسالة السعودية الإماراتية النرويجية المشتركة أن هذه الأعمال التخريبية المتعمدة لم تسفر عن أي إصابات، أو تسرب النفط أو المواد الكيمياوية الضارة، لكنها أضرت بهياكل 3 سفن على الأقل، كما هددت سلامة وأرواح الذين كانوا على متنها، وكان يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية.