فيديو للسفن المتضررة.. تخريب من أسفل وبنفس الطريقة!

أظهر فيديو مصور من تحت البحر السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

ويبدو في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أن السفن الأربع تم العبث بها بنفس الطريقة، مع اختلاف حجم الضرر.

وكانت السفن تبعد عن بعضها كيلومترات فقط، كما أن سفناً أخرى كانت في نفس منطقة مخطاف الفجيرة.

موضوع يهمك أفاد مسؤول إماراتي، الثلاثاء بأن خبراء سعوديين وأميركيين وفرنسيين ونروجيين يشاركون في التحقيق إلى جانب الإمارات العربية... السعودية و3 دول تشارك بتحقيق تخريب السفن قبالة الإمارات العرب و العالم

وجميع السفن المتضررة كانت في المخطاف وليست على أرصفة الميناء الإماراتي، بينما كان حجم الضرر هو الأكبر على السفينة أمجاد.

إلى ذلك، أشارت رسالة مشتركة بين السعودية والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن التحقيق لا يزال جارياً فيما يتعلق بالعمليات التخريبية التي استهدفت 4 سفن بالقرب من سواحل الفجيرة، مشيرة إلى أن اثنتين من السفن حملتا العلم السعودي، بينما حملت السفينة الثالثة العلم النرويجي، فيما حملت السفينة الرابعة علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الرسالة إن التحقيقات في الحادث تجري بالتعاون مع مملكة النرويج والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شركاء إقليميين ودوليين، وأنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بنتائج التحقيقات.

وكان مسؤول أميركي رجّح وقوف إيران وراء العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات.

وقال المسؤول الذي صرح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الأدلة المتوفرة حتى الآن بشأن ما حدث ليست قاطعة، لكن فريقاً أميركياً يساعد في فحص السفن المتضررة. وأوضح أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن.

إلى ذلك، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي قوله إن "إيرانيين أو مجموعات موالية لهم ربما استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن".

وأشار إلى أن "حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 و10 أقدام".