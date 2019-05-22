بيان إماراتي أردني.. "تضامن مطلق" بمواجهة كل التحديات

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، عقب لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وجدد ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني الإعلان عن "وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كافة التحديات، وأن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ".

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

وتنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد وملك الأردن، ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واستقبل الشيخ محمد بن زايد ملك الأردن لدى وصوله مطار البطين بأبوظبي.

كذلك، وجه محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني وزيري الخارجية، ورئيسي هيئة الأركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي، الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وفي بيان مشترك، أكد ملك الأردن وقوف الأردن وبكامل إمكانياته إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

في السياق، حضر ولي عهدأبوظبي وملك الأردن في مجلس قصر البطين محاضرة بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية.