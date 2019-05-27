أمير الكويت يحضّ على تحصين البلاد عبر الالتزام بالدستور

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الاثنين، إنه يجب حماية استقرار وأمن البلاد عبر التلاحم والتعاضد، مضيفاً: "وطننا أمانة بأعناقنا جميعاً ويتطلب الوفاء والإخلاص له".

وقال أمير الكويت في كلمة، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام.

وحضَّ أمير الكويت على تحصين البلاد عبر الالتزام بالدستور ودعم مسيرة التنمية، كما شجب دعوات الكراهية التي تشوب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمير الكويت: "نريد لإعلامنا أن يكون مشعلاً حضارياً ومنبراً للحرية المسؤولة".

وأضاف: "نعمل على تمكين هذا الجيل الواعد للمشاركة في بناء مستقبل الكويت".