الإمارات وأميركا تعلنان بدء سريان اتفاق التعاون الدفاعي بينهما

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.

وبحسب بيان مشترك خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، تتشارك الإمارات والولايات المتحدة الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

نووي إيران

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد بحث الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أوضاع المنطقة وجهود مواجهة الإرهاب.

وأعلن بولتون، الأربعاء أن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

موضوع يهمك بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مع مستشار... محمد بن زايد يبحث مع بولتون جهود مواجهة الإرهاب الخليج العربي

وقال في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء: "نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا".

وتابع: "نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج"، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.

وأضاف بولتون: "سنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات".