غزل سياسي متبادل بين أمير قطر ورئيس إيران

حفلت المكالمة الهاتفية التي جرت، الأربعاء، بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالغزل السياسي، والثناء الإيراني على الموقف القطري خلال قمم مكة.

فقد أثنى روحاني الذي انتقد موقف الدول الخليجية والعربية خلال القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو الماضي، على موقف قطر. وأكد بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن "إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب قطر". وقال: "إن مواقف الحكومة القطرية في هاتين القمتين نابعة عن سياسات حسن الجوار".

وكانت قطر قد بدلت موقفها، وأعلنت رفضها بيانَيْ قمة مجلس التعاون والقمة العربية، حيث أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحفظ بلاده على بيانَيْ القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة. وقال آل ثاني في تصريحات لوسيلة إعلام عربية حينها، إن قطر تتحفظ على بيانَيْ القمتين العربية والخليجية اللذين أدانا التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

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علاقات تاريخية

من جهته، هنأ أمير قطر روحاني وإيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر. واعتبر أن مواقف طهران والدوحة تجاه العديد من القضايا الإقليمية قريبة جداً. كما أكد أن هناك اتصالات مستمرة وبناءة للغاية بين البلدين.

إلى ذلك، وصف العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية، معربا عن تقديره لمواقف طهران تجاه بلده، وأكد أن الدوحة لن تنسى مواقف إيران، وتطمح إلى تطوير علاقاتها معها على جميع الصعد.