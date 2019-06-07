أحد أفراد أسرة آل ثاني بقطر ينتقد السماح بالحانات في بلاده ويطالب بإغلاقها

انتقد أحد أفراد أسرة آل ثاني في قطر السماح بوجود الحانات في بلاده، وطالب من خلال حسابه على "تويتر" بإغلاقها.

وعبر سلسلة من التغريدات على حسابه، غرد خليفة بن حسن بن عبدالرحمن العبدالرحمن آل ثاني قائلاً: "من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولاً، وواجبي كمواطن محب لهذه البلد الطيبة ثانياً أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره وأخرجه من كيد كل كائد".

وروى من خلال تغريدة أخرى أن أحد الأصدقاء أخبره "أنه ذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم المتواجدة في أحد الفنادق المشهورة بالدوحة برفقة عائلته، فبينما هو يتناول الغداء مع عائلته وجد شباباً جالسين على المنضدة المخصصة للشراب في المطعم ويبدو على الشباب حالة السكر وفقدان الوعي التام وأمامهم المشروب".

اليوم اخبرني احد الاعزاء علي ، انه ذهب لتناول الغداء في احد المطاعم المتواجدة في احد الفنادق المشهورة بالدوحةبرفقة عائلته — Khalifa Al-Thani (@___ka92) June 6, 2019

وأضاف: "وهو حينما وصفهم لي كان يتألم لحالتهم، ولم يصفهم لي وهو شامت"، مؤكداً أنه لم يكتب عنهم إلا بقصد "الاستنكار والغيرة على الدين والمسلمين في هذا البلد، وما دفعني لذلك إلا أنه وجبت علي النصيحة وهذا واجب كل مسلم.. ومتى على بعد 13 ليلة -بالكثير- من خير الليالي ألا وهي ليلة القدر وبعد أفضل الشهور بـ3 أيام".

وهو حينما وصفهم لي كان يتألم حالتهم ، ولم يصفهم لي وهو شامت ، ولم اكتب عنهم هاهنا الا ومقصدي الاستنكار والغيره على الدين والمسلمين في هذا البلد، ومادفعني لذلك إلا انه وجبت علي النصيحة وهذا واجب كل مسلم . — Khalifa Al-Thani (@___ka92) June 6, 2019

وغرد متسائلاً: "سؤالي إلى أين؟! تجد تلك المحرمات قوانين تقننها وتنظم أماكن عملها وضرائب تفرض عليها في هذا البلد من أجل الأجانب ويقع فيها بعض شباب البلد؟!".

وسؤالي إلى اين؟!

تجد تلك المحرمات قوانيناً تقننها وتنظم اماكن عملها وضرائب تفرض عليها في هذا البلد من اجل الاجانب ويقع فيها بعض شباب البلد ؟! — Khalifa Al-Thani (@___ka92) June 6, 2019

وقال في تغريدة أخرى: "ومع ندرة ذلك الأمر-شرب شبابنا للخمرة- إلا أنه ليس بالأمر الهين، فكلنا نعلم أن الخمرة هي أم الخبائث ومن استساغها-عافانا الله وإياكم منها- هان عليه فعل المنكرات من الصغائر والكبائر نسأل الله العافية".

ونرجوا من كل ذي شأن من ملّاك، ودوائر حكومية وسلطات ان تضع حداً لهذا الامر ، لأن مع تحقق بعض المصالح الطفيفه الدنيويه - والتي لم تجد لها مبرراً دينياً عندي-لهذا الامر الجلل إلا اننا نواجه مفسدة عظيمة وبعد عن اوامر الله ونواهية — Khalifa Al-Thani (@___ka92) June 6, 2019

واستطرد: "نرجو من كل ذي شأن من ملّاك، ودوائر حكومية وسلطات أن تضع حداً لهذا الأمر، لأن مع تحقق بعض المصالح الطفيفة الدنيوية - والتي لم تجد لها مبرراً دينياً عندي- لهذا الأمر الجلل إلا أننا نواجه مفسدة عظيمة وبعدا عن أوامر الله ونواهيه".

الله يكفينا شرها ام الخبائث

و اسال الله ان يهدي شباب المسلمين — سعود بن عبدالرحمن (@QatarSba) June 6, 2019

واختتم سلسلة تغريداته قائلاً: "إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان، دمتم بحفظ الله ورعايته.. الله يكفينا شرها أم الخبائث وأسأل الله أن يهدي شباب المسلمين".