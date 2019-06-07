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قرقاش: على الشيخ تميم أن يتبنى توجهاً جديداً يعيد بلاده لمحيطها الخليجي

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، إنه "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".

وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينية أكد، الأربعاء الماضي، في تغريدة له على "تويتر"، إن قطر ترفض الحلول وتكابر طوال العامين الماضيين.

وأضاف أن الدوحة تعلن الترحيب بالوساطة لحل الأزمة في حين تغلق أبواب النجاح.

كلمات دالّة

#الدوحة, #قطر, #الرباعية المقاطعة لقطر

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