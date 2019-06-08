قرقاش: إعلام قطر يروج لأخبار كاذبة حول وجودي بالخرطوم

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، عن استغرابه من "فبركات الإعلام القطري"، بحسب تعبيره، والذي يروج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بـ"الأخبار الكاذبة".

إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل ايست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم، أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان "ربيعهم". — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2019

وغرد قرقاش على حسابه في "تويتر" قائلاً: "استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم".

وأضاف قائلاً: "أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم".

وكان قرقاش قال، الجمعة، إنه "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".