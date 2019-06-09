وزير الخارجية القطري: اقتصاد إيران يعاني من ضغوط هائلة

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط هائلة لكن طهران تعايشت مع العقوبات لـ 40 عاما.

وأكد للصحافيين في لندن أن قطر تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

وأضاف وزير الخارجية القطري: "نحاول تجاوز الخلافات بين إيران والولايات المتحدة".

موضوع يهمك أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، عن استغرابه من "فبركات الإعلام القطري"، بحسب تعبيره،... قرقاش: إعلام قطر يروج لأخبار كاذبة حول وجودي بالخرطوم الخليج العربي

وتابع: "نعتقد أنه عند مرحلة ما، يجب أن يكون هناك تواصلاً، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل.. إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب".

والأربعاء الماضي، أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالاً هاتفياً بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاجم فيه سياسة دول الخليج.

وأبدى أمير قطر للرئيس الإيراني خلال الاتصال رغبة بلاده بتوسيع العلاقات مع طهران على كافة المستويات.