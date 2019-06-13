استهداف ناقلتي النفط.. الجامعة العربية تدعو لتحرك دولي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إنه على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان، محذراً من أن بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، أن هجوما استهدف سفينة أخرى يابانية هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

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من جهته، أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى "إغاثة 44 بحارا".